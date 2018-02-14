наверх
14.02.201819:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Украине урегулировали вопрос использования спортивного оружия

    83
    Изменения, регулирующие использование спортивного оружия, внесены в закон "О физической культуре и спорте". В частности вводится термин "спортивное оружие".
    Сергей Кулиш на соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, регулирующий использование спортивного оружия, передают "Украинские Новости".

    Задержание торговцев оружием в Чернигове
    Служба безопасности Украины
    В Чернигове задержан полицейский, собравший ОПГ из торговцев оружием

    Соответствующие изменения внесены в закон "О физической культуре и спорте". В частности вводится термин "спортивное оружие".

    Согласно закону, спортивное оружие — это сертифицированное огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое и холодное оружие, которое предназначено исключительно для поражения целей во время спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

    Приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляется в соответствии с законодательством субъектами сферы физкультуры и спорта, которые развивают признанные в Украине виды спорта.

    Учет и сертификация такого оружия проводится в установленном законодательством порядке.

    Ранее сообщалось, что в Украине начало 2018 года официально зарегистрированы 663 тысячи собственников огнестрельного оружия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Саночница Эмили Суини
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?