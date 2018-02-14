В Украине урегулировали вопрос использования спортивного оружия

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, регулирующий использование спортивного оружия, передают "Украинские Новости".

Соответствующие изменения внесены в закон "О физической культуре и спорте". В частности вводится термин "спортивное оружие".

Согласно закону, спортивное оружие — это сертифицированное огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое и холодное оружие, которое предназначено исключительно для поражения целей во время спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляется в соответствии с законодательством субъектами сферы физкультуры и спорта, которые развивают признанные в Украине виды спорта.

Учет и сертификация такого оружия проводится в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что в Украине начало 2018 года официально зарегистрированы 663 тысячи собственников огнестрельного оружия.