Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 февраля, состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, в которых "Базель" дома принимал "Манчестер Сити", а "Ювентус" в Турине играл с "Тоттенхэмом".

Поединок в Швейцарии завершился разгромной победой гостей со счетом 4:0, которые еще в первом тайме сделали практически гарантировали себе путевку в четвертьфинал ЛЧ.

Голы в составе "Мансити" забили Гюндоган (14, 53), Бернарду Силва (18) и Агуэро (23).

Матч в Турине начался с самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов, который оформил аргентинец Гонсало Игуаин.

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Тем не менее, несмотря на такое стремительное начало, гости еще в первом тайме отыграли один мяч, а во втором тайме и вовсе сравняли счет, добыв хороший результат перед ответной встречей — 2:2.

Голы на свой счет записали Игуаин (2, 9 (с пенальти)), Кейн (35) и Эриксен (71). Примечательно, что Игуаин мог оформить хет=трик, однако угодил в перекладину после пенальти на 45-ой минуте.

Ответные матчи этих команд состоятся 7 марта.

Напомним, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов — донецкий "Шахтер" — проведет свой первый матч в рамках 1/8 финала 21 февраля. "Горняки" в Харькове дадут бой итальянской "Роме".