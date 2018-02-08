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    Керлингистов РФ увели на допинг-контроль сразу после первого матча на ОИ

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (136)

    (обновлено: )28214
    Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалов на старте турнира в Gangneung Curling Centre уступили американцам Бекки и Мэтт Хэмилтон со счетом 3:9.
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    Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олимпиада 2018. Керлинг. Микст. США - Россия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина, Анатолий Самохвалов. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова приглашены на допинг-контроль сразу после стартового матча на Олимпиаде-2018, в котором они проиграли команде США в дисциплине дабл-микст. Об этом сообщил тренер сборной России Василий Гудин.

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    Россияне, выступающие под олимпийским флагом, на старте турнира в четверг в Gangneung Curling Centre уступили американцам Бекки и Мэтт Хэмилтон со счетом 3:9.

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    "Сразу выбрали нас на допинг-контроль (после игры). Абсолютно случайно. Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали", — сказал Гудин журналистам после игры.

    Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

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