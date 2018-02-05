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    Разыскиваемый президент "Карпат" посетил матчи клуба - СМИ

    (обновлено: )227
    По данным СМИ, Петр Дыминский, который покинул Украину сразу после дорожно-транспортного происшествия, присутствовал на товарищеских матчах с "Ягеллонией" и "Септември" в Турции.
    Петр Дыминский. Архивное фото
    zik.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент львовского футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, посетил сборы клуба в Турции.

    Петр Дыминский
    Mediaport.ua
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    "Дыминский присутствовал на товарищеских матчах с "Ягеллонией" и "Септември", — пишет "Трибуна".

    Ранее Национальная полиция Украины подала документы на Дыминского в Интерпол и объявила его в розыск. Президент "Карпат", в свою очередь, обратился с ответной жалобой, чтобы избежать розыска по международной системе организации.

    Автомобиль Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

    По данным СМИ, бизнесмен улетел в Женеву сразу после ДТП и не возвращался в Украину.

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