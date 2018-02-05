Разыскиваемый президент "Карпат" посетил матчи клуба - СМИ

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент львовского футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, посетил сборы клуба в Турции.

"Дыминский присутствовал на товарищеских матчах с "Ягеллонией" и "Септември", — пишет "Трибуна".

Ранее Национальная полиция Украины подала документы на Дыминского в Интерпол и объявила его в розыск. Президент "Карпат", в свою очередь, обратился с ответной жалобой, чтобы избежать розыска по международной системе организации.

Автомобиль Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

По данным СМИ, бизнесмен улетел в Женеву сразу после ДТП и не возвращался в Украину.