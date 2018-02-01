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    Спорт

    Украинский пятиборец получил гражданство Латвии

    (обновлено: )10210
    Сейм Латвии за особые заслуги перед государством присвоил латвийское гражданство украинскому спортсмену-пятиборцу Александру Пинчуку.
    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украинский пятиборец Александр Пинчук получил гражданство Латвии.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    Сейм Латвии на заседании в четверг за особые заслуги перед государством присвоил латвийское гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку, передает УНН со ссылкой на сообщение сейма.

    Латвийская федерация современного пятиборья обратилась к латвийской власти с просьбой предоставить гражданство Пинчуку, который изъявил желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии. Кроме того отмечается, что Пинчук сможет представлять Латвию на Олимпийских играх 2020 и 2024

    Спортсмен является многократным чемпионом Украины современному пятиборью. В августе 2016 Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

    Ранее сообщалось, что Российская Федерация предоставила гражданство 85,1 тыс украинцам в 2017 году.

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