Украинка Костюк пробилась в 1/2 финала турнира в австралийском Берни

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира серии ITF Womens Circuit с призовым фондом в 60 тысяч долларов, который проходит в австралийском Берни.

В 1/4 финала Костюк обыграла Ван Сиюй из Китая — 6:1, 6:1.

Для победы украинке понадобилось всего 53 минуты, за которые она сумела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-пойнтов на подаче соперницы, сообщает isport.ua.

В полуфинале Марте Костюк предстоит сразиться с 21-летней австралийкой Зои Хайвс.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.