наверх
01.02.201814:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинка Костюк пробилась в 1/2 финала турнира в австралийском Берни

    (обновлено: )64
    Отмечается, что 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в 1/4 финала турнира серии ITF Womens Circuit обыграла Ван Сиюй из Китая - 6:1, 6:1.
    Марта Костюк
    ukrforpost_sport_news

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира серии ITF Womens Circuit с призовым фондом в 60 тысяч долларов, который проходит в австралийском Берни.

    В Австралии зрители начали дразнить стонами теннисистку. Видео
    Канал Viral Wave на Youtube
    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки

    В 1/4 финала Костюк обыграла Ван Сиюй из Китая — 6:1, 6:1.

    Для победы украинке понадобилось всего 53 минуты, за которые она сумела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-пойнтов на подаче соперницы, сообщает isport.ua.

    В полуфинале Марте Костюк предстоит сразиться с 21-летней австралийкой Зои Хайвс.

    Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает