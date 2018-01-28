Порошенко поздравил украинских биатлонистов с победой над россиянами

Фото Федерации биатлона

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил сборную по биатлону, которая в воскресенье выиграла золотые медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Италии.

"Поздравляю украинскую сборную с получением "золота" в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону. Горжусь нашими биатлонистами, которые завоевали победу для нашей страны, обойдя команды России и Норвегии", — написал Порошенко в Twitter.

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В смешанных стартах принимали участие украинские биатлонисты Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный были первыми в смешанной эстафете, оторвавшись от ближайших преследователей, россиян, на 12 секунд.

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