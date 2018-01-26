Киевское "Динамо" прервало череду неудач на сборах в Испании

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Испании завершился контрольный матч киевского "Динамо" в рамках межсезонного учебно-тренировочного сбора, в котором украинская команда обыграла хорватский "Осиек", сообщает сайт "Динамо".

Киевляне выиграли со счетом 3:2. В самом начале игры, на 1-й минуте, после розыгрыша стандартного полежения хорватами Беньямин Вербич ошибся и головой срезал мяч в свои ворота. Но затем киевляне сумели переломить ход игры в свою пользу. На 8-й минуте гол забил Дмитрий Хлёбас. Его партнер по команде Смирный подал слева на линию вратарской, и Хлёбас, опередив опекуна, в касание переправил мяч в ворота. Спустя 5 минут, на 13-й, Владислав Алексеев после навеса с левой бровки Миколенко выпрыгнул выше защитника и головой пробил точно — 2:1.

В начале второго тайма, на 54-й минуте, Хлебас с ходу точно пробил под ближнюю штангу — 3:1. На 78-й минуте Габриел Бобан (Осиек) вышел один на один и пробил под ближнюю стойку — 2:3, но большего хорваты сделать не смогли. Таким образом, "Динамо" добыло первую победу на сборе в Марбелье и в 2018-м году в целом.

Ранее киевляне дважды проиграли — австрийскому "Штурму" и швейцарскому "Сенкт-Галлену" — и сыграли вничью с норвежским "Хеугесундом".