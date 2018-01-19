Появились новые данные о состоянии "короля футбола"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Информация о том, что трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был доставлен в больницу из-за истощения, не соответствует действительности, заявил представитель Пеле Хосе Форнос Родригес.

Пеле в воскресенье должен был посетить мероприятие Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне, но отменил визит. Сообщалось, что 77-летний бразилец был госпитализирован у себя на родине из-за истощения.

"Он просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и все", — сказал Родригес, которого цитирует Рейтер.

По словам Родригеса, Пеле отдыхал у себя дома неподалеку от Сантуса (бразильский штат Сан-Паулу).

Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. "Король футбола" 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.