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    Легендарный Пеле госпитализирован в Бразилии

    (обновлено: )6711
    77-летний "Король футбола" должен был прилететь в Лондон на встречу с членами FWA, которая пройдет в воскресенье, но отменил визит из-за резко ухудшившегося здоровья.
    Легендарный футболист Пеле. Архивное фото
    RIA News Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле попал в больницу после потери сознание, сообщает Рейтер со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

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    Отмечается, что 77-летний "Король футбола" должен был прилететь в Лондон на встречу с членами FWA, которая пройдет в воскресенье, но отменил визит из-за резко ухудшившегося здоровья.

    "Ранним утром в четверг Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу в Бразилии, где обследование показало, что его организм сильно истощен. Пеле остается под капельницей, врачи следят за его состоянием. К счастью, нет никаких предпосылок для более серьезного диагноза", — говорится в заявлении FWA.

    Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. "Король футбола" 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.

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