Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, которому в США были предъявлены обвинения по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), скончался в возрасте 67 лет, сообщает АП.

Действующий президент национальной федерации Мануэль Кинтанилья заявил, что его предшественник умер после болезни, с которой боролся несколько месяцев. Представитель федерации Мойзес Авалос уточнил, что у Рочи был диагностирован рак. По его словам, члены семьи Рочи составили петицию с просьбой разрешить ему вернуться на родину из США, но безрезультатно.

Роча был главой федерации с 1987 по 2012 год. В мае 2015 года он был арестован в Швейцарии по делу о коррупции в ФИФА и впоследствии экстрадирован в США.

Роче были предъявлены обвинения в получении взяток в размере 150 тысяч долларов, в 2016-м он признал вину в суде США по нескольким пунктам и ожидал вынесения приговора. Ему грозило не менее 20 лет тюрьмы. В 2017 году он был пожизненно отстранен ФИФА от футбольной деятельности.

В июле прошлого года американец Чак Блейзер, который являлся одним из основных фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола, бывший член исполкома организации, скончался в возрасте 72 лет.