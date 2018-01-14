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    Спорт

    Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА

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    Умерший в 2016 году Хулио Роча признал вину в суде США по нескольким пунктам и ожидал вынесения приговора. Ему грозило не менее 20 лет тюрьмы.
    Логотип ФИФА
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, которому в США были предъявлены обвинения по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), скончался в возрасте 67 лет, сообщает АП.

    Действующий президент национальной федерации Мануэль Кинтанилья заявил, что его предшественник умер после болезни, с которой боролся несколько месяцев. Представитель федерации Мойзес Авалос уточнил, что у Рочи был диагностирован рак. По его словам, члены семьи Рочи составили петицию с просьбой разрешить ему вернуться на родину из США, но безрезультатно.

    Роча был главой федерации с 1987 по 2012 год. В мае 2015 года он был арестован в Швейцарии по делу о коррупции в ФИФА и впоследствии экстрадирован в США.

    Роче были предъявлены обвинения в получении взяток в размере 150 тысяч долларов, в 2016-м он признал вину в суде США по нескольким пунктам и ожидал вынесения приговора. Ему грозило не менее 20 лет тюрьмы. В 2017 году он был пожизненно отстранен ФИФА от футбольной деятельности.

    В июле прошлого года американец Чак Блейзер, который являлся одним из основных фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола, бывший член исполкома организации, скончался в возрасте 72 лет.

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