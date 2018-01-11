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    Агент Милевского сообщил о его планах на будущее

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    Агент бывшего нападающего Национальной сборной Украины по футболу Александр Панков отметил, что в брестском "Динамо" ценят Артема Милевского.
    Футболист Артем Милевский. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ,11 янв — РИА Новости Украина. Бывший игрок Национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский, вероятней всего, останется в брестском "Динамо", сообщил агент футболиста Александр Панков.

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    "На 90% Милевский останется в "Динамо" Брест. 10% даю на то, что он может уйти. Понятно, что если появится какой-то вариант поиграть в сильном чемпионате, Лиге чемпионов или Лиге Европы, то мы, возможно, подумаем. Я склоняюсь к тому, чтобы он остался в "Динамо", ведь его там ценят, под него специально подогнали тактику", – заявил Панков, которого цитирует "Трибуна".

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    Напомним, в июле украинский футболист ушел из российского клуба "Тосно" в статусе свободного агента и стал игроком "Динамо". Соглашение с брестским клубом рассчитано на полтора года.

    На счету 32-летнего нападающего 5 голов в 18 матчах во всех турнирах за белорусский клуб. "Динамо" по итогам завершившегося чемпионата Беларуси заняло четвертое место в турнирной таблице.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии отказался от трансфера из-за предсказаний вуду. 

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