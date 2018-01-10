Игрок сборной Бельгии отказался от трансфера из-за предсказаний вуду

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Бельгии с конголезскими корнями Ромелу Лукаку отказался оставаться в "Эвертоне" из-за предсказаний вуду, заявил владелец ливерпульского футбольного клуба Фархад Мошири.

По словам Мошири, предложение "Эвертона" было крайне выгодным, агент 24-летнего футболиста уже прибыл на тренировочную базу "ирисок" для подписания контракта, но помешал звонок матери Лукаку.

"Прошедшим летом мы предложили Лукаку условия лучше, чем предлагал "Челси", но он не захотел оставаться. Если я вам расскажу, что именно мы предлагали, вы не поверите. Но во время встречи Ромелу каким-то образом позвонил своей матери и сказал, что она совершила паломничество в Африку и видела представителя вуду, который сказал, что он должен перейти в "Челси". Он уехал в Лос-Анджелес и не вернулся, он потерял мозг", — цитирует Мошири агентство Рейтер.

Лукаку минувшим летом должен был перейти в "Челси", но в итоге стал игроком другого английского топ-клуба "Манчестер Юнайтед".