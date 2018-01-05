Стал известен клуб, в котором Селезнев продолжит карьеру

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинский центрфорвард Евгений Селезнев подписал контракт с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор".

Контракт Селезнева рассчитан на 2,5 года, сообщается на официальном сайте команды.

До этого украинский футболист выступал за другой турецкий клуб — "Карабюкспор", однако его контракт завершился в конце 2017 года. За "Карабюк" Селезнев сыграл 31 матч и забил 8 голов, отдал три голевые передачи.

Новая команда Евгения после 17 туров чемпионата Турции занимает 12-е место.

Ранее турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально объявил о трансфере защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды.