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    Спорт

    Стал известен клуб, в котором Селезнев продолжит карьеру

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    Турецкий клуб "Акхисар Беледиеспор" стал новой командой Евгения Селезнева, который ранее выступал за "Карабюкспорт", "Кубань", донецкий "Шахтер" и "Днепр.
    Евгений Селезнев стал игроком турецкого Акхисар Беледиеспор
    Фото "Акхисар Беледиеспор"

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинский центрфорвард Евгений Селезнев подписал контракт с турецким клубом "Акхисар Беледиеспор".

    Победный гол Селезнева в матче с Бешикташем чемпионата Турции. Видео
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    Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции

    Контракт Селезнева рассчитан на 2,5 года, сообщается на официальном сайте команды.

    До этого украинский футболист выступал за другой турецкий клуб — "Карабюкспор", однако его контракт завершился в конце 2017 года. За "Карабюк" Селезнев сыграл 31 матч и забил 8 голов, отдал три голевые передачи.

    Новая команда Евгения после 17 туров чемпионата Турции занимает 12-е место.

    Ранее турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально объявил о трансфере защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды.

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