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    В Японии оштрафовали чемпиона сумо, лишившегося титула за жестокую драку

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    Монгольский спортсмен Харумафудзи удостоился высшего звания в иерархии профессионального сумо йокодзуны в 2012 году, став 70-м "великим чемпионом" в истории древнего японского спорта.
    Традиционный турнир по сумо в Японии. Архивное фото
    REUTERS Issei Kato

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Дисциплинарный суд японской префектуры Тоттори оштрафовал монгольского спортсмена и бывшего чемпиона сумо Харумафудзи на 500 тысяч иен (около 4,4 тысячи долларов) за нападение на другого сумоиста.

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    По информации агентства Киодо, обвинительный акт в отношении Харумафудзи был составлен 28 декабря.

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    Харумафудзи (настоящее имя Даваанямын Бямбадорж) удостоился высшего звания в иерархии профессионального сумо йокодзуны в 2012 году, став 70-м "великим чемпионом" в истории древнего японского спорта.

    Скандал вокруг монгольского спортсмена по прозвищу Солнечный Конь разгорелся в ноябре после публикаций ряда японских СМИ о том, что он избил сумоиста Таканоива во время застолья в баре в городе Тоттори. Сообщалось, что Харумафудзи, которому якобы не понравилось замечание младшего по рангу спортсмена, ударил Таканоиву пивной бутылкой по голове, после чего стал наносить удары руками. В ходе допросов монгольский сумоист признался в избиении спортсмена, но категорически отверг факт использования каких-либо посторонних предметов.

    Скандал вынудил Харумафудзи досрочно завершить 17-летнюю карьеру и отказаться от титула "великого чемпиона".

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