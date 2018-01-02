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    Артем Милевский уехал в Россию и намекнул, что женится

    (обновлено: )23920
    Известный футболист, который сейчас выступает за белорусский клуб, съездил в Алтайский край, чтобы провести новогодние праздники среди снега и гор.
    Артем Милевский на отдыхе в Алтайском крае России
    Фото из Instagram Артема Милевского

    КИЕВ, 2 янв - РИА Новости Украина. Известный украинский футболист Артем Милевский опубликовал фотографию мужской и женской руки с обручальными кольцами и намекнул на возможную свадьбу.

    Нападающий "Динамо" (Брест) новогодние праздники проводит в Алтайском крае России. В своем Instagram Милевский публикует фото заснеженных гор и хоккейной арены.

    В комментариях пользователи социальной сети выражают сомнения в искренности намерений футболиста, который известен холостяцким образом жизни. Выступая за киевское "Динамо", Милевский вел жизнь богатого плэйбоя, регулярно меняя дорогие авто и загуливая по ночным клубам.

    Тем не менее, игрок ответил на комментарий "Как говорил Станиславский - "Не верю!!!" - "А зря".

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