Артем Милевский уехал в Россию и намекнул, что женится

КИЕВ, 2 янв - РИА Новости Украина. Известный украинский футболист Артем Милевский опубликовал фотографию мужской и женской руки с обручальными кольцами и намекнул на возможную свадьбу.

Нападающий "Динамо" (Брест) новогодние праздники проводит в Алтайском крае России. В своем Instagram Милевский публикует фото заснеженных гор и хоккейной арены.

Публикация от timi1010 (@timi1010) Янв 1, 2018 at 12:10 PST

В комментариях пользователи социальной сети выражают сомнения в искренности намерений футболиста, который известен холостяцким образом жизни. Выступая за киевское "Динамо", Милевский вел жизнь богатого плэйбоя, регулярно меняя дорогие авто и загуливая по ночным клубам.

Тем не менее, игрок ответил на комментарий "Как говорил Станиславский - "Не верю!!!" - "А зря".