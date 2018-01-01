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    Мэйуэзер признался в любви украинскому боксеру Ломаченко

    (обновлено: )204
    Флойд Мэйуэзер также считает, что обладатель пояса WBO Василий Ломаченко недополучает те деньги, которые он заслуживает. Он добавил, что Ломаченко должен оглянуться на своего промоутера: тот плохо относится к бойцам уже более 40 лет.
    Боксер Флойд Мэйуэзер
    Associated Press John Locher

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Один из лучших боксеров мира, а ныне промоутер Флойд Мэйуэзер считает, что обладатель пояса WBO Василий Ломаченко недополучает те деньги, которые он заслуживает.

    Ломаченко и Ригондо провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Видео
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    Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке

    "Василий заработал 1,2 миллиона долларов (за последний поединок с Гильермо Ригондо – прим.). Это парень, который выиграл две золотые медали Олимпийский игр, и которого называют лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий. Он лучший боец в спорте и получает 1,2 миллиона долларов. Я бы предпочел не называться лучшим боксером мира, но зато зарабатывать по шесть, семь, восемь миллионов долларов за бой", – сказал Мэйуэзер.

    В "маленьком" гонораре Ломаченко Мэйуэзер обвиняет промоутера украинца – Боба Арума, длительное время работавшего с самим Флойдом.

    "Я не имею ничего против Ломаченко, однако он должен оглянуться на своего промоутера: тот плохо относится к бойцам уже более 40 лет. Как только я ушел от Боба Арума, так сразу начал зашибать безумное количество денег. Если Ломаченко получает 1,2 миллиона долларов, а его соперник – 400 тысяч долларов, то в сумме это 1,6 миллиона долларов: у меня есть бойцы, получающие столько на одного", – заявил Флойд.

    "Ломаченко, скажи своему промоутеру, чтобы он тебе заплатил. Я люблю тебя. Мне нравятся твои движения, скорость. Я уважаю тебя как бойца. В конце концов, изучай бизнес. Ты получил 1,2 миллиона долларов, когда должен был 2,5", – подытожил Мэйуэзер.

    Напомним, HBO признал украинца Ломаченко лучшим боксером 2017 года.

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