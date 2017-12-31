Футболист в Мексике нанес смертельную травму арбитру за красную карточку

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Футбольный арбитр в Мексике скончался в больнице после того, как получил травму головы в результате нападения игрока, сообщается на официальной странице Ассоциации арбитров Мексики (AMA) в микроблоге в Twitter.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел во время матча любительских команд. По данным издания, травму арбитру Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес игрок, которому он показал красную карточку. После игры рефери без сознания был доставлен в больницу города Халапа, неделю находился в коме и умер 30 декабря.

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"Сейчас принимаются меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала", — сказал президент AMA Валентин Рамирес.

По данным Daily Mail, причастный к инциденту футболист взят под стражу.