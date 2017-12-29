Пост шахматистки Музычук стал самым популярным в Украине

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Сообщение шахматистки Анны Музычук о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стало самым популярным в истории украинского Facebook.

"Это самый популярный пост в украинском сегменте Facebook за все время его существования. И показатели его продолжают активно расти — каждый час добавляется несколько сотен новых распространений и комментариев. Почти все комментаторы поддерживают решение Анны и ее сестры", — сообщает Watcher.

На момент публикации пост Музычук, опубликованный 23 декабря, собрал 17 тысяч комментариев, 136 тысяч "лайков" и более 63 тысячи репостов.

Анна Музычук/Facebook, 23 декабря 2017

Как написала Анна Музычук, она не будет ехать в Саудовскую Аравию, чтобы "не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом". При этом она подчеркнула, что ее сестра Мария разделяет ее принципы, и они будут бороться за них до конца.

Ранее сообщалось, что Анна Музычук из-за бойкота ЧМ в Саудовской Аравии может потерять титулы чемпиона мира в блице и рапиде.