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    Лучшим боксером мира стал украинец Ломаченко

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    Авторитетное боксерское издание Fightnews признало известного украинского боксера Василия Ломаченко лучшим в 2017 году, он обошел Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай.
    Василий Ломаченко
    hbo.com

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Известное издание Fightnews назвало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года вне зависимости от весовых категорий.

    Трансляция боя украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильерме Ригондо. Видео
    Канал Cheesem на Youtube
    Бой украинца Ломаченко и кубинца Ригондо в Нью-Йорке

    Авторы рейтинга отметили три важные победы Ломаченко, которые он одержал в течение года — с Джейсоном Сосом, Мигелем Марриагу  и декабрьский бой с Гильермо Ригондо.

    Ломаченко обошел Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай, одержавших по две победы (2-0) в 2017 году.

    Напомним, в ночь на 10 декабря Ломаченко одержал победу в Нью-Йорке, заставив капитулировать после шестого раунда кубинца Гильермо Ригондо. Позже выяснилось, что Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко.

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