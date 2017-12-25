Лучшим боксером мира стал украинец Ломаченко

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Известное издание Fightnews назвало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года вне зависимости от весовых категорий.

Авторы рейтинга отметили три важные победы Ломаченко, которые он одержал в течение года — с Джейсоном Сосом, Мигелем Марриагу и декабрьский бой с Гильермо Ригондо.

Ломаченко обошел Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай, одержавших по две победы (2-0) в 2017 году.

Напомним, в ночь на 10 декабря Ломаченко одержал победу в Нью-Йорке, заставив капитулировать после шестого раунда кубинца Гильермо Ригондо. Позже выяснилось, что Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко.

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