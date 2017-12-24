Назван лучший боксерский бой за 2017 год

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа был признан лучшим в 2017 году по версии HBO.

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Отмечается, что за этот поединок отдали свой голос 9 из 12 экспертов телеканала. Второе место занял ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Напомним, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.