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    Спорт

    Назван лучший боксерский бой за 2017 год

    (обновлено: )198
    За поединок с участием Кличко отдали свой голос 9 из 12 экспертов. Второе место занял ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    @MatchroomBoxing

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина.  Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа был признан лучшим в 2017 году по версии HBO.

    Смотрите также: Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    Отмечается, что за этот поединок отдали свой голос 9 из 12 экспертов телеканала. Второе место занял ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

    Напомним, Джошуа 30 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.

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