Украина выделила 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Даниль Амирханов заявил, что на подготовку к Олимпиаде-2018 были выделены 120 миллионов гривен. Об этом сообщает "Плюс Спорт".

В Минспорта проанализировали выступления спортсменов и поделили их на три категории. К элитной группе отнесли 15 биатлонистов, а также фристайлиста

Александра Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп.

Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 млн гривен, 6 млн из них направили на биатлон. Именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

Напомним, в начале декабря стало известно, что российские спортсмены выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.