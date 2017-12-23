наверх
23.12.201722:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украина выделила 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде

    (обновлено: )63
    К элитной группе отнесли 15 биатлонистов, а также фристайлиста Александра Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп.
    Зимний спорт. Архивное фото
    100 Стежин/Facebook

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Даниль Амирханов заявил, что на подготовку к Олимпиаде-2018 были выделены 120 миллионов гривен. Об этом сообщает "Плюс Спорт".

    В Минспорта проанализировали выступления спортсменов и поделили их на три категории. К элитной группе отнесли 15 биатлонистов, а также фристайлиста
    Александра Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп.

    Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 млн гривен, 6 млн из них направили на биатлон. Именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

    Напомним, в начале декабря стало известно, что российские спортсмены выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана