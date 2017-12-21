В "Шахтере" прокомментировали информацию о переезде клуба в Польшу

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Представитель маркетинговой компании Pentagon Research Адам Палукевич заявил, что разрабатывает вариант переезда донецкого "Шахтера" в польский Вроцлав.

"В клубе ответили, что идея классная, интересная, но есть много нюансов, о которых надо подумать", — заявил Палукевич.

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Между тем в "Шахтере" по просьбе интернет-издания Tribuna.com прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что "это ложь, такой вариант исключен — клуб не собирается переезжать из Харькова".

ФК "Шахтер" покинул Донецк после нчала боевых действий в Донбассе и проводил матчи на "Арене-Львов", однако прошлой зимой донецкий клуб подписал контракт с ОСК "Металлист" на проведение всех домашних матчей в Харькове.

Напомним, "горняки" лидируют в Чемпионате Украины по футболу, набрав после 19-ти туров 42 очка. Второе место в турнирной таблице занимает киевское "Динамо".