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    Спорт

    Экс-игрок сборной Аргентины заставил детей смотреть на попытку убить жену

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    Как отмечается, 14 декабря бразильский "Атлетико Паранаэнсе" расторг контракт с Гонсалесом. По словам жены футболиста, руководство пошло на такой шаг, узнав о произошедшем.
    Футболист Лучо Гонсалес
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник сборной Аргентины Лучо Гонсалес пытался убить жену Андрейа Маркес на глазах у своих детей. Об этом супруга рассказала бразильскому изданию Correio da manha.

    "Он толкнул меня на кровать и начал душить. Он позвал детей и сказал, чтобы они смотрели. Сын Маттео попытался остановить отца, однако он оттолкнул его и оскорбил. Меня привезли в госпиталь в полумертвом состоянии", — заявила Маркес.

    14 декабря бразильский "Атлетико Паранаэнсе" расторг контракт с Гонсалесом. По словам жены футболиста, руководство пошло на такой шаг, узнав о произошедшем.

    Гонсалес также выступал за французский "Марсель" и португальский "Порту". В его активе 45 матчей в составе сборной Аргентины.

    Напомним, 9 декабря Антонелла Барбьери, жена бывшего игрока сборной Италии по регби Андреа Бенатти, убила своих детей и попыталась совершить суицид. Ее доставили в больницу. Ранее женщина страдала психическом заболеванием.

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