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    Маррей победил Джоковича в финальном матче итогового турнира АТР

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    Встреча между первой и второй ракетками мирового рейтинга АТР завершилась победой Маррея со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты.
    Теннисист Энди Маррей
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Британец Энди Маррей стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, призовой фонд которого составляет 7,5 миллиона долларов, в финале переиграв серба Новака Джоковича.

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    Встреча между первой и второй ракетками мирового рейтинга АТР завершилась победой Маррея со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты.

    Маррей выиграл 9-й титул АТР в нынешнем сезоне и 44-й в карьере в одиночном разряде, сохранив первую позицию в мировом рейтинге по итогам нынешнего сезона.

    Напомним, ранее Энди Маррей впервые в карьере возглавил рейтинг АТР. Ранее стало известно, что Маррей благодаря выходу в финал парижского "Мастерса" и поражению Джоковича в четвертьфинале данного турнира возглавит рейтинг ATP.

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