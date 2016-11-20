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    Британец Крэйг Риди переизбран на пост главы WADA

    (обновлено: )5801
    Крэйг Риди был переизбран на новый трехлетний срок. Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA в шотландском городе Глазго.
    Крэйг Риди
    sportal.co.nz

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Британец Крэйг Риди переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

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    Такое решение было принято на заседании совета учредителей WADA в шотландском городе Глазго. Риди переизбран на новый трехлетний срок.

    "Крэйг Риди переизбран советом учредителей на второй срок в качестве президента WADA", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) затратило на расследование ситуации с допингом в российском спорте более 2,5 миллиона долларов и теперь нуждается в увеличении бюджета.

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