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    Немец Хук победил украинца Кучера в бою за титул чемпиона IBO

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    В субботу в Ганновере Хук победил единогласным решением судей. На счету немца стало 40 побед на профессиональном ринге при трех поражениях и одной ничьей. Кучер потерпел второе поражение в 27 боях.
    Немец Марко Хук победил украинца Кучера в бою за титул чемпиона IBO
    @TheClassyJr

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Немецкий боксер Марко Хук победил украинца Дмитрия Кучера и защитил титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе.

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    В субботу в Ганновере Хук победил единогласным решением судей.

    На счету немца стало 40 побед на профессиональном ринге при трех поражениях и одной ничьей. Кучер потерпел второе поражение в 27 боях.

    @TheClassyJr
    Немец Марко Хук победил украинца Кучера в бою за титул чемпиона IBO

    Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады-2012 украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе.

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