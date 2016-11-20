Немец Хук победил украинца Кучера в бою за титул чемпиона IBO

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Немецкий боксер Марко Хук победил украинца Дмитрия Кучера и защитил титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе.

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В субботу в Ганновере Хук победил единогласным решением судей.

На счету немца стало 40 побед на профессиональном ринге при трех поражениях и одной ничьей. Кучер потерпел второе поражение в 27 боях.

@TheClassyJr Немец Марко Хук победил украинца Кучера в бою за титул чемпиона IBO

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады-2012 украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе.