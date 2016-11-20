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    Новак Джокович вышел в финал итогового турнира ATP

    (обновлено: )67
    Встреча серба Новака Джоковича и японца Кэя Нисикори состоялась в субботу и завершилась со счетом 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут. В финале он сыграет с британцем Энди Марреем.
    Сербский спортсмен Новак Джокович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Серб Новак Джокович победил японца Кэя Нисикори и стал вторым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

    Серб Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису
    PHILIPPE LOPEZ / AFP
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    Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась уверенной победой серба, второго номера посева, со счетом 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут, сообщает Р-Спорт.

    В финале Джокович сыграет с британцем Энди Марреем, который на данный момент возглавляет мировой теннисный рейтинг.

    Напомним, теннисисты Новак Джокович и Серена Уильямс попали в Книгу рекордов Гиннесса 2017 года. Джокович поставил рекорд по сумме призовых за один сезон. Сербский теннисист выиграл 21 миллион 646 тысяч 145 долларов, что гарантировало ему попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Серена Уильямс выигрывала турниры серии Большого шлема с 1999 по 2016 год, что является рекордом продолжительности между первым и последним (на момент попадания в число рекордсменов) титулами.

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