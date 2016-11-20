Новак Джокович вышел в финал итогового турнира ATP

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Серб Новак Джокович победил японца Кэя Нисикори и стал вторым финалистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась уверенной победой серба, второго номера посева, со счетом 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 6 минут, сообщает Р-Спорт.

В финале Джокович сыграет с британцем Энди Марреем, который на данный момент возглавляет мировой теннисный рейтинг.

Напомним, теннисисты Новак Джокович и Серена Уильямс попали в Книгу рекордов Гиннесса 2017 года. Джокович поставил рекорд по сумме призовых за один сезон. Сербский теннисист выиграл 21 миллион 646 тысяч 145 долларов, что гарантировало ему попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Серена Уильямс выигрывала турниры серии Большого шлема с 1999 по 2016 год, что является рекордом продолжительности между первым и последним (на момент попадания в число рекордсменов) титулами.