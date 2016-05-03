Капитан "Шахтера" извинился за инцидент с гимном "Динамо"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принес извинения за инцидент с гимном "Динамо".

Ранее после матча между "Динамо" и "Шахтером" во Львове футболисты устроили массовую драку прямо на футбольном поле. Выяснение отношений, вместе с тем, позднее продолжилось. В самолете по дороге из Львова в Киев игроки "Шахтера" решили перепеть гимн "Динамо". При этом капитан "горняков" Дарио Срна к словам "Динамо-Динамо" добавил нецензурную строчку от себя, а видео инцидента попало в сеть.

"Мы проводим все матчи на выезде, и в такой ситуации как никто понимаем, насколько болельщики важны для футбола. Я совестливый человек, поэтому за инцидент в самолете я хотел бы принести болельщикам Динамо свои извинения. Понимаю их чувства и переживания за команду. Видео – это была шутка, которая не должна была стать публичной. Я сожалею о том, что это произошло, и еще раз приношу извинения", — цитирует "горняка" Football.ua.