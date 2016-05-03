Во вторник и среду определятся финалисты Лиги чемпионов

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина, Артем Калинин. Розыгрыш футбольной Лиги чемпионов близится к развязке: во вторник и среду определятся участники финала, которые 28 мая на миланском стадионе "Сан Сиро" разыграют титул сильнейшей команды Европы.

В ответных полуфинальных матчах "Бавария" и мадридский "Атлетико" в Мюнхене, а "Реал" и английский "Манчестер Сити" в Мадриде определят финалистов самого престижного клубного футбольного турнира в мире. В первых двух матчах команды на четверых забили лишь один мяч (отличился вундеркинд из "Атлетико" Сауль Ньигес), а потому ответные матчи обещают еще более упорную и интересную борьбу, чем это было неделю назад, и большее количество голов.

"Бавария" против бетонной стены

Мюнхенцы проиграли в Мадриде (0:1), причем, можно сказать, легко отделались. Фернандо Торрес в концовке матча, выйдя один на один с Мануэлем Нойером, вполне мог сделать задачу "Баварии" неразрешимой, но немцев спасла штанга. Пропущенный дома мяч сведет все усилия команды Хосепа Гвардиолы практически к нулю, поскольку забить этому "Атлетико" три гола невозможно. Команда пропустила лишь 16 мячей в 36 матчах чемпионата Испании, славящегося открытой игрой. А всего в 53 матчах нынешнего сезона "Атлетико" пропустил три гола лишь однажды – в кубковом матче с "Сельтой" (2:3).

"Атлетико" не имеет проблем с составом (Диего Годин, пропустивший первый матч, восстановился), в то время как у "Баварии" по-прежнему не играют Хольгер Бадштубер, Жером Боатенг и Арьен Роббен. Впрочем, скамейка у Гвардиолы куда длиннее, чем у его визави Диего Симеоне, а потому вряд ли травмы скажутся на игре мюнхенцев.

"Мы сыграли практически идеальный свой матч. Мы навязали сопернику свой стиль, и в первом тайме у нас это хорошо получалось, однако во второй половине мюнхенцам удалось выравнять игру", — сказал Симеоне после первой встречи. В Мюнхене ему и его команде придется еще тяжелее, и результат "Атлетико" во многом будет зависеть от главного тренера, который способен зарядить своих футболистов невероятной энергией.

Перед первым матчем в официальном Twitter Лиги чемпионов было размещено GIF-изображение, на котором рисованные игроки "Баварии" пытаются тараном пробить стену, на которой написано "Висенте Кальдерон". Взять мадридскую крепость штурмом мюнхенцам так и не удалось – голкипер Ян Облак отыграл матч блестяще и не пропустил. Однако на "Альянц Арене" хозяевам будет ничуть не легче — противостоять им будет та же бетонная стена, вдобавок усиленная Годином.

"Реал" против тренера

С начала января – с тех пор как Зинедин Зидан возглавил "Реал" – не утихают споры о том, соответствуют ли его знания и тренерское мастерство уровню клуба. Зидан обыграл "Барселону" в "класико", вытащил очень непростое четвертьфинальное противостояние с "Вольфсбургом" в Лиге чемпионов, однако критиков у француза хватает.

В первом матче за мадридцев из-за травмы не играл Криштиану Роналду, который пропустил и субботний матч Примеры. Выйдет ли он на поле в среду – вопрос, однако нельзя не отметить, что без португальца игра "Реала" в Манчестере смотрелась чересчур однообразной и скучной, хотя пару опасных моментов гости создали. Задача перед Зиданом стоит непростая, однако разве не в таких ситуациях и проявляется настоящий тренерский дар?

"Я немного разочарован, так как мы (в первом матче) заслуживали большего. Как и перед началом матча, считаю, что шансы на выход в финал — 50 на 50", — сказал Зидан после игры в Манчестере.

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Стандартные слова для подобных ситуаций, однако, пожалуй, действительно отражающие реальное положение дел.

Между тем, противостоять "Реалу" будет куда более опытный, чем Зидан, тренер. Мануэль Пеллегрини играл в полуфинале Лиги чемпионов с испанским "Вильярреалом" в 2006 году – тогда его нынешний визави еще не завершил карьеру и выступал за "Реал", а чуть позже боднул Марко Матерацци в финале чемпионата мира. Пеллегрини, выйдя в полуфинал Лиги чемпионов, уже добился с "Сити" большего, чем все его предшественники в эпоху больших денег, но, разумеется, хочет сыграть в финале. Опыт или молодость победят в противостоянии, покажет игра.

Матч "Бавария" — "Атлетико" состоится 3 мая, "Реал" и "Сити" сыграют днем позже. Обе встречи начнутся в 21:45.