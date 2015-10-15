Исполком УЕФА проголосовал против переноса выборов президента ФИФА - СМИ

KEYSTONE/Steffen Schmidt

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовали против переноса выборов президента ФИФА, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист ARD Флориан Бауэр.

Экстренное заседание исполкома УЕФА прошло в четверг в Ньоне.

Комитет ФИФА по этике 8 октября отстранил президента УЕФА Мишеля Платини, президента ФИФА Йозефа Блаттера и генсека организации Жерома Вальке (ранее освобожденного от должности) на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне, этот срок может быть продлен, но не более чем на 45 дней.

Изначально было запланировано, что выборы нового президента ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года на конгрессе организации в Цюрихе.

Но в октябре появилась информация, что они могут быть перенесены на более поздний срок из-за расследований.