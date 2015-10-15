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    Исполком УЕФА проголосовал против переноса выборов президента ФИФА - СМИ

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    Скандал в ФИФА-УЕФА (268)

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    Сообщается, что экстренное заседание исполкома УЕФА прошло в четверг в Ньоне, на нем члены исполнительного комитета УЕФА высказались против переноса выборов президента ФИФА.
    Логотип ФИФА
    KEYSTONE/Steffen Schmidt

    МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовали против переноса выборов президента ФИФА, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист ARD Флориан Бауэр.

    Мишель Платини слушает доклад Йозефа Блаттера на конгрессе ФИФА
    REUTERS Arnd Wiegmann
    Блаттер, Платини и Вальке вне игры. ФИФА под крылом Аяту

    Экстренное заседание исполкома УЕФА прошло в четверг в Ньоне.

    Комитет ФИФА по этике 8 октября отстранил президента УЕФА Мишеля Платини, президента ФИФА Йозефа Блаттера и генсека организации Жерома Вальке (ранее освобожденного от должности) на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне, этот срок может быть продлен, но не более чем на 45 дней.

    Изначально было запланировано, что выборы нового президента ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года на конгрессе организации в Цюрихе.

    Но в октябре появилась информация, что они могут быть перенесены на более поздний срок из-за расследований.

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