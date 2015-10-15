В ЮАР досрочно освободят Писториуса, осужденного за убийство - агентство

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Комиссия по условно-досрочному освобождению в ЮАР 20 октября освободит легкоатлета-ампутанта Оскара Писториуса, осужденного за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, сообщает Рейтер.

Ранее Франс Пресс со ссылкой на представителя семьи спортсмена сообщал, что комиссия по УДО перенесла слушания по делу Писториуса на 21 октября. Именно в этот день исполнится ровно год с момента вынесения приговора спортсмену.

Комиссия собиралась провести слушания по делу Писториуса 18 сентября, но затем перенесла рассмотрение на две недели, после чего снова отложила принятие решения. В свою очередь семья легкоатлета придерживается мнения, что решение по УДО намеренно откладывается из-за боязни вызвать негативную реакцию в обществе.

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус год назад был осужден на пять лет лишения свободы за убийство Ревы Стенкамп. После вынесения приговора его поместили в тюрьму имени Кгоси Мампуру. Также спортсмен получил три года условно за хранение и неосторожное применение огнестрельного оружия.