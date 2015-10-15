Полиция Непала арестовала пять футболистов сборной за участие в "договорняках"

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Непальская полиция в среду арестовала пять футболистов национальной команды страны, включая капитана, по подозрению в участии в договорных матчах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным правоохранителей, арестованные игроки участвовали в договорных матчах и контактировали с букмекерскими конторами с 2009 года. В частности, договорной характер могли носить встречи со сборными Афганистана, Бангладеш, Малайзии и Филиппин.

После получения сведений об участии членов национальной команды в договорных играх полиция в течение нескольких недель следила за ними, собрав в качестве доказательств отчеты и выписки с банковских счетов.

По словам представителя местной полиции Сарбендры Ханала, прокуратура будет добиваться сурового наказания для подозреваемых, так как они совершили преступление против государства.

Ранее во Франции четыре человека, в том числе бывший нападающий "Ливерпуля", краснодарской "Кубани" и французской сборной Джибриль Сиссе, были взяты под стражу по подозрению в шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, сейчас выступающего за "Лион".