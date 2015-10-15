МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Десять футболистов сборной Эритреи попросили убежища в Ботсване после выездного матча первого раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, в африканской зоне с национальной командой Ботсваны, сообщает Би-би-си.

Ответная встреча состоялась во вторник в городе Франсистаун (Ботсвана) и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые по сумме двух игр вышли во второй раунд квалификации.

В среду утром 10 футболистов сборной Эритреи решили не садиться в самолет, выполнявший обратный рейс, после чего были задержаны местной полицией. Представитель Футбольной ассоциации Ботсваны (BFA) заявил, что сейчас предстоит выяснить причины такого поступка игроков.

По сведениям же местной газеты "Голос", эритрейские игроки были в ужасе от перспективы вступления в национальную армию. Вице-президент BFA Басади Акуньятси сообщила изданию, что "утром в среду представители сборной обнаружили, что футболисты пропали из их номеров в отеле, об этом сообщили в полицию, которая обнаружила игроков, слоняющихся по городу в поисках отделения Красного Креста, в котором они могли бы попросить убежища".

За последние годы спортсмены из Эритреи несколько раз просили убежища в других африканских странах. Так, в 2013 году Уганда предоставила убежище 15 членам сборной Эритреи по футболу, а также врачу команды, которые годом ранее сбежали после выездного матча. В 2009 году эритрейские футболисты просили убежища у властей Кении, а в 2011 году — у Танзании.

ООН обвиняет власти Эритреи в грубом нарушении прав человека, применении пыток и использовании рабского труда, однако власти страны это отрицают.