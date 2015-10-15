Принц Иордании выдвинул свою кандидатуру на пост главы ФИФА - СМИ

KEYSTONE/Steffen Schmidt

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн предоставил в Международную федерацию футбола (ФИФА) все необходимые документы для участия в выборах нового президента организации, сообщает корреспондент BBC Ричард Конвей в своем аккаунте в Twitter.

Йозеф Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, победив единственного оппонента Али бин Аль-Хусейна, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста.

"Нынешние кризисные времена в ФИФА — возможность для позитивных изменений. В ходе обсуждений будущего ФИФА возникло множество хороших идей. Но лучшее будущее наступит, только если эти идеи будут превращены в жизнь, а это случится только тогда, когда ФИФА получит подходящего лидера. Я уверен, что ФИФА может выйти из нынешней тяжелой ситуации с восстановленной репутацией и станет организацией, которую все вновь зауважают", — заявил принц Али.

Ожидалось, что выборы нового президента пройдут 26 февраля 2016 года на конгрессе ФИФА в Цюрихе, однако в октябре появилась информация, что они могут быть перенесены на более поздний срок. Срок подачи заявок на участие в выборах главы ФИФА истекает 26 октября.