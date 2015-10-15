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    Федерация футбола Мексики выбрала главного тренера сборной

    (обновлено: )26
    До назначения Хуан Карлос Осорио работал в бразильском "Сан-Паулу". Он заявил, что осознает всю ответственность перед мексиканским народом и приложит максимум усилий.
    Хуан Карлос Осорио
    Сайт Федерации футбола Мексики

    МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Колумбиец Хуан Карлос Осорио официально назначен главным тренером сборной Мексики по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Мексики.

    Осорио сменил в сборной Мексики Рикардо Ферретти, ставшего исполняющим обязанности главного тренера после отставки Мигеля Эрреры в июле. О сроках контракта с колумбийским специалистом не сообщается.

    "Прежде всего я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить Федерацию футбола Мексики за оказанное доверие. Мы понимаем, что несем большую ответственность перед всем мексиканским народом, и мы приложим максимум усилий, чтобы попасть на чемпионат мира 2018 года в России", — сказал Осорио.

    Сайт Федерации футбола Мексики
    Назначение Хуана Карлоса Осорио главным тренером сборной по футболу Мексики

    До того как возглавить сборную Мексики, 54-летний Осорио работал в бразильском "Сан-Паулу".

    Накануне СМИ сообщили, что главный тренер сборной Израиля по футболу Эли Гутман ушел со своей должности после того, как команда не смогла попасть в финальную часть чемпионата Европы 2016 года.

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