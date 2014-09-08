Немцы обыграли шотландцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2016

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Сборная Германии по футболу нанесла поражение команде Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016; сборная Португалии в параллельной встрече уступила команде Албании.
Немцы в матче группы D обыграли шотландцев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Томас Мюллер (18-я, 70-я минуты). Ответный мяч на счету Икечи Аньи (66-я).
Португальцы в матче группы I уступили албанцам со счетом 0:1. Единственный мяч на 52-й минуте забил Беким Балай.
Параллельно прошли еще три матча отборочного турнира, в которых были зафиксированы следующие результаты:
Гибралтар — Польша — 0:7,
Греция — Румыния — 0:1,
Фарерские острова — Финляндия — 1:3.