наверх
10.03.201803:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Немцы обыграли шотландцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2016

    (обновлено: )113
    Немцы в матче группы D обыграли шотландцев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Томас Мюллер. Ответный мяч на счету Икечи Аньи. Португальцы в матче группы I уступили албанцам со счетом 0:1. Единственный мяч забил Беким Балай.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Сборная Германии по футболу нанесла поражение команде Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016; сборная Португалии в параллельной встрече уступила команде Албании.

    Немцы в матче группы D обыграли шотландцев со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Томас Мюллер (18-я, 70-я минуты). Ответный мяч на счету Икечи Аньи (66-я).

    Португальцы в матче группы I уступили албанцам со счетом 0:1. Единственный мяч на 52-й минуте забил Беким Балай.

    Параллельно прошли еще три матча отборочного турнира, в которых были зафиксированы следующие результаты:

    Гибралтар — Польша — 0:7,

    Греция — Румыния — 0:1,

    Фарерские острова — Финляндия — 1:3.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине