Чешка Мари Бузкова победила на юниорском US Open

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Чешская теннисистка Мари Бузкова стала победительницей Открытого чемпионата США среди юниорок.

Бузкова в решающем поединке в воскресенье одолела посеянную под девятым номером украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 3 минуты.

Шестнадцатилетняя Бузкова занимает 771-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в финале мужского одиночного разряда на US Open встретятся японец Кэй Нисикори (10-й) и хорват Марин Чилич (14-й). В женском одиночном разряде уже в третий раз подряд победила американка Серена Уильямс.

Накануне россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.