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    Спорт

    Чешка Мари Бузкова победила на юниорском US Open

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    Шестнадцатилетняя Бузкова в решающем поединке в воскресенье одолела посеянную под девятым номером украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 3 минуты.
    Теннис
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Чешская теннисистка Мари Бузкова стала победительницей Открытого чемпионата США среди юниорок.

    Бузкова в решающем поединке в воскресенье одолела посеянную под девятым номером украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 3 минуты.

    Шестнадцатилетняя Бузкова занимает 771-е место в мировом рейтинге.

    Напомним, в финале мужского одиночного разряда на US Open встретятся японец Кэй Нисикори (10-й) и хорват Марин Чилич (14-й). В женском одиночном разряде уже в третий раз подряд победила американка Серена Уильямс.

    Накануне россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.

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