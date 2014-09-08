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    Серена Уильямс третий раз подряд победила на US Open

    (обновлено: )90
    Уильямс, посеянная под первым номером, в финале оказалась сильнее десятой ракетки турнира датчанки Каролины Возняцки - 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
    Серена Уильямс
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Американка Серена Уильямс в третий раз кряду и в шестой раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.

    Уильямс, посеянная под первым номером, в финале оказалась сильнее десятой ракетки турнира датчанки Каролины Возняцки — 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

    Ранее Уильямс становилась победительницей US Open в 1999, 2002, 2008 и 2012-2013 годах.

    Напомним, в финале мужского одиночного разряда на US Open встретятся японец Кэй Нисикори (10-й) и хорват Марин Чилич (14-й).

    Накануне россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.

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