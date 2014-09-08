Серена Уильямс третий раз подряд победила на US Open

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Американка Серена Уильямс в третий раз кряду и в шестой раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.

Уильямс, посеянная под первым номером, в финале оказалась сильнее десятой ракетки турнира датчанки Каролины Возняцки — 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

Ранее Уильямс становилась победительницей US Open в 1999, 2002, 2008 и 2012-2013 годах.

Напомним, в финале мужского одиночного разряда на US Open встретятся японец Кэй Нисикори (10-й) и хорват Марин Чилич (14-й).

Накануне россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.