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    МОК не разрешил украинским спортсменам надеть траурные повязки на ОИ

    Тема:

    Олимпиада-2014 в Сочи (112)

    (обновлено: )27
    МОК отказал украинской делегации в просьбе разрешить украинским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Сочи, надеть черные траурные повязки в связи с гибелью людей в Киеве.
    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    СОЧИ, 19 фев - Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал украинской делегации в просьбе разрешить украинским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Сочи, надеть черные траурные повязки в связи с гибелью людей в Киеве.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Минздрав сообщает о 25 погибших в ходе беспорядков в Киеве.

    Президент Виктор Янукович объявил четверг, 20 февраля, днем траура в стране по погибшим в беспорядках.

    "От МОК был получен ответ, что в соответствии с Олимпийской хартией сделать это невозможно. Как сообщили в МОК, ранее отказ на подобные обращения во время проведения Олимпийских игр в Сочи получили и делегации Норвегии и Канады, которые обращались в связи с трагическими событиями с их соотечественниками", - говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

    "Вместе с тем, украинская олимпийская делегация разделяет горе и глубоко скорбит по поводу трагических событий", - также говорится в заявлении НОК Украины.

    МОК в сентябре 2011 года предоставил статус специального уполномоченного информационного агентства Олимпиады (национальное хост-агентство и национальный фотопул) группе "РИА Новости", в состав которой входит агентство спортивных новостей "Р-Спорт"; в марте 2013 года РИА Новости был присвоен статус национального хост-агентства Паралимпийских игр в Сочи.

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