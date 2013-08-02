Пять бывших футболистов "Карпат" дисквалифицированы на три года

МОСКВА, 2 авг - Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации бывших игроков футбольного клуба "Карпаты" (Львов) украинцев Сергея Пшеничных, Николая Ищенко, Василия Кобина, Владимира Федорива, а также поляка Мачея Налепы на три года по делу о договорном матче в 2008 году, сообщается на официальном сайте CAS.

Матч между "Карпатами" и харьковским "Металлистом" состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой "Металлиста" со счетом 4:0. После игры в Федерацию футбола Украины (ФФУ) поступила видеозапись, на которой игрок "Карпат" Сергей Лащенков признается в получении взятки от харьковского клуба. ФФУ в 2010 году признала клубы виновными в организации договорного матча и применила наказание, сняв с клубов по девять очков в чемпионате-2011/12, а также лишив "Металлист" бронзы в сезоне-2007/08.

Пшеничных, Ищенко, Кобин, Федорив и Налепа отстранены на три года с испытательным сроком два года, они также должны заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов. Лащенков дисквалифицирован на пять лет и оштрафован на 10 тысяч долларов, однако игрок завершил карьеру в 2010 году.

CAS постановил, что "Металлист" и "Карплаты" заплатят штраф в размере 25 тысяч долларов, однако снятие очков отменил.

Спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на пять лет.