Хомченовский впервые вызван в сборную Украины на матч с Израилем

МОСКВА, 2 авг - Р-Спорт. Полузащитник луганской "Зари" и экс-футболист молодежной сборной Украины Дмитрий Хомченовский впервые вызван во взрослую национальную команду на товарищеский матч против команды Израиля, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Главный тренер украинцев Михаил Фоменко назвал 23-летнего полузащитника в числе 25 футболистов, которые 12 августа соберутся в поселке Козин под Киевом для подготовки к матчу с израильтянами. Встреча пройдет 14 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Хомченовский провел за молодежную сборную 13 матчей, отметившись одним мячом. В чемпионате Украины в текущем сезоне хавбек забил два гола и отдал одну результативную передачу в трех матчах "Зари".

По второму разу приглашение в сборную получили Александр Ковпак, дважды выходивший на замену (в матчах против сборных Камеруна и Черногории), и Денис Дедечко, которому выйти на поле помешала травма.

Полностью состав сборной Украины выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Максим Коваль ("Динамо", Киев), Рустам Худжамов ("Ильичевец");

защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - "Шахтер"), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба - "Динамо", Киев), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - "Днепр");

полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко (оба - "Динамо", Киев), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - "Днепр"), Николай Морозюк ("Металлург", Донецк), Тарас Степаненко, Дмитрий Гречишкин (оба - "Шахтер", Донецк), Эдмар Галовский ("Металлист"), Денис Дедечко ("Ворскла"), Анатолий Тимощук ("Зенит", Санкт-Петербург), Дмитрий Хомченовский ("Заря", Луганск), Александр Ковпак ("Севастополь");

нападающие: Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - "Днепр"), Марко Девич ("Металлист").

Сборная Израиля является соперником сборной России по группе F отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года. Сборной России предстоит сыграть с израильтянами в матче отбора к ЧМ 10 сентября в Санкт-Петербурге.