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    Футболисты "Реала" обыграли "Лос-Анджелес" на товарищеском турнире

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    Встреча, проходившая в Финиксе (США), завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1. Счет на 15-й минуте открыл Анхель Ди Мария, затем Карим Бензема упрочил преимущество гостей на 51-й минуте.
    Футбол. Лига Чемпионов. Тренировка ФК Реал
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг - Р-Спорт. Мадридский "Реал" одержал победу в 1/4 финала товарищеского турнира "Международный Кубок чемпионов", переиграв "Лос-Анджелес Гэлакси".

    Встреча, проходившая в Финиксе (США), завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1. Счет на 15-й минуте открыл Анхель Ди Мария, затем Карим Бензема упрочил преимущество гостей на 51-й минуте. Американцы отквитали один гол усилиями Хосе Вильярреала (63), но вновь пропустили от Бензема (74).

    "Реал", за который полный матч отыграл россиянин Денис Черышев, в полуфинале встретится с "Эвертоном". "Лос-Анджелес" продолжит борьбу в утешительном турнире, где его соперником будет "Ювентус".

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