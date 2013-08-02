Футболисты "Реала" обыграли "Лос-Анджелес" на товарищеском турнире

МОСКВА, 2 авг - Р-Спорт. Мадридский "Реал" одержал победу в 1/4 финала товарищеского турнира "Международный Кубок чемпионов", переиграв "Лос-Анджелес Гэлакси".

Встреча, проходившая в Финиксе (США), завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1. Счет на 15-й минуте открыл Анхель Ди Мария, затем Карим Бензема упрочил преимущество гостей на 51-й минуте. Американцы отквитали один гол усилиями Хосе Вильярреала (63), но вновь пропустили от Бензема (74).

"Реал", за который полный матч отыграл россиянин Денис Черышев, в полуфинале встретится с "Эвертоном". "Лос-Анджелес" продолжит борьбу в утешительном турнире, где его соперником будет "Ювентус".