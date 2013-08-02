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    Футболист Алехандро Гомес официально стал игроком "Металлиста"

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    Футбольный клуб "Металлист" подписал контракт с аргентинским нападающим Алехандро Гомесом, сообщается на официальном сайте харьковской команды. Соглашение с игроком подписано на четыре года.
    Металлист (Украина, Харьков)
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 авг - Р-Спорт. Футбольный клуб "Металлист" подписал контракт с аргентинским нападающим Алехандро Гомесом, сообщается на официальном сайте харьковской команды.

    Соглашение с игроком подписано на четыре года.

    "Когда поступило предложение, я посоветовался с семьей, с женой и принял решение переехать сюда. "Металлист" - серьезный клуб, который растет с каждым годом. У меня были предложения от "Интера", "Фиорентины" и мадридского "Атлетико". Но "Металлист" был самым настойчивым и выиграл борьбу за меня, поэтому я здесь. Я имею огромное желание уже начать тренироваться с командой и познакомиться с главным тренером. А Лига чемпионов само собой, в этом турнире выступать хотят все", - сказал Гомес после оформления сделки.

    Последним клубом нападающего была итальянская "Катания", за которую он выступал с 2010 года. В минувшем сезоне он провел в серии А 36 матчей и забил 8 мячей. До этого 25-летний футболист также играл за аргентинские "Сан-Лоренсо" и "Арсенал" из Саранди.

    Ранее "Металлист" подписал контракт с полузащитником Диего Соузой и взял в аренду хавбека львовских "Карпат" Павла Ксёнза.

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