Бронза на мемориале Гранаткина устроила тренера сборной Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - Р-Спорт, Иван Тугарин. Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков заявил, что в матче за третье место на мемориале Гранаткина против сборной Финляндии его команде повезло и что он доволен результатом, добытым его футболистами на турнире в Петербурге.



В воскресенье юношеская сборная Украины в матче за третье место на мемориале Гранаткина обыграла финнов со счетом 2:0.



"Две совершенно равные команды, нам чуть больше повезло. Мы использовали свои моменты, а сборная Финляндии - нет. Выиграли бронзовые медали, я очень доволен. Доволен настроем ребят, я открыл для себя новых игроков. Если бы мне сказали до турнира, что мы займем третье место с этим составом, то я тоже был бы доволен. При таком количестве дебютантов, 6 человек у меня не приехало. Да, провалились в матче со сборной России, но всех приглашаю в октябре в Россию на реванш в отборочных матчах чемпионата Европы", - сказал на послематчевой пресс-конференции Петраков.



Главный тренер сборной Финляндии Киммор Липпонен согласился с украинским коллегой в том, что его команда должна была лучше реализовывать моменты, особенно во втором тайме, когда у финских игроков стало появляться больше пространства для атак.



"Лучшая команда побеждает, так бывает всегда. Я очень рад быть здесь, я доволен, как наша команда играла. Это непросто для молодых команд - провести все 5 матчей после каникул на неплохом уровне. Сборная Украины очень сильна, ее футболисты быстры, в отличной форме. Возможно, в первом тайме игра не была такой открытой, но во втором тайме, когда соперник начал уставать, у нас стало появляться пространство. Если бы мы использовали наши моменты, то, возможно, все было бы по-другому", - сказал Липпонен.