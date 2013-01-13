Украинские футболисты выиграли бронзу на Мемориале Гранаткина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - Р-Спорт, Иван Тугарин. Футболисты юношеской сборной Украины (игроки не старше 1995 года рождения) завоевали бронзовые медали на турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, переиграв сборную Финляндии.



Матч, прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Украины.



Первый тайм "бронзового" матча проходил с преимуществом сборной Украины. Украинцы с первых минут завладели территорией, подолгу разыгрывая мяч на чужой половине поля, а сборной Финляндии оставалось рассчитывать на контратаки. Сборная Украины чуть лучше смотрелась в физическом плане, поскольку команда Суоми в полуфинале турнира против сборной Санкт-Петербурга провела на поле не только 90 минут, но и 30 дополнительных, в итоге уступив лишь в серии пенальти. В первом тайме ни одной из команд поразить ворота соперников не удалось.



Во второй половине встречи рисунок игры не претерпел существенных изменений. Видимо, футболисты украинской команды сделали выводы после разгромного поражения от сборной России в полуфинальном матче. При этом контратаки финской сборной несли реальную угрозу команде Александра Петракова. Постепенно украинцы стали уставать, и сборная Финляндии едва не воспользовалась ошибками украинцев в обороне. Однако забить в итоге удалось именно Украине. Артем Радченко на 76-й минуте игры замкнул верховую передачу партнера на дальнем углу вратарской - 1:0.



Футболистам сборной Финляндии ничего не оставалось, как атаковать. Теперь уже украинская сборная стала играть на контратаках. Финнам удалось создать несколько опасных моментов, однако отыграться им так и не удалось. Одна из контратак украинцев завершилась выходом Романа Яремчука один на один с голкипером сборной Финляндии, и нападающий снял все вопросы о победителе матча, сделав счет 2:0.



Турнир завершится в воскресенье. В финальном матче сборная России поспорит за победу с командой Санкт-Петербурга.