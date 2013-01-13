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    ФК "Кубань" и "Крылья Советов" на сборах сыграют с украинской "Зарей"

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    Клубы российской футбольной премьер-лиги "Кубань" (Краснодар) и "Крылья Советов" (Самара) на предсезонных сборах в Турции проведут спарринги с украинской командой "Заря".
    Футбол
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 13 янв - Р-Спорт. Клубы российской футбольной премьер-лиги "Кубань" (Краснодар) и "Крылья Советов" (Самара) на предсезонных сборах в Турции проведут спарринги с украинской командой "Заря", сообщает официальный сайт луганчан.

    Матч "Заря" - "Крылья Советов" намечен на 29 января, игра "Заря" - "Кубань" - на 1 февраля.

    Кроме того, 1 же февраля луганчане сыграют с представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартаком" из Нальчика, а 28 января - с командой "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк).

    "Черно-белые", которых возглавляет известны по выступлениям за "Зенит" Юрий Вернидуб, после 18 туров в чемпионате Украины занимают 10-е место в турнирной таблице.

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