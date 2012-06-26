Португалия не будет только защищаться в игре с Испанией - Бенту

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости, Алексей Фомин. Футболисты сборной Португалии не намерены только обороняться в полуфинале чемпионата Европы против команды Испании и готовы побороться с соперником за контроль мяча, заявил главный тренер команды Паулу Бенту.

В среду Португалия на "Донбасс-Арене" сыграет против Испании в полуфинале Евро-2012.

"Конечно, будут отрезки, когда мы сможем контролировать мяч и играть в пас. Мы хотим так играть, но при этом понимаем, что играем против команды, которая контролирует мяч лучше всех в мире. У нас есть амбиции и мужество, чтобы суметь противостоять Испании, но при этом ни в коем случае нельзя все время отсиживаться в обороне. Для нас это будет неприемлемо. Нужно прессинговать соперника на разных участках поля, найти их уязвимые позиции", - сказал Бенту на предматчевой пресс-конференции.

Он рассказал о настрое своей команды на матч с испанцами. "Мы осознаем ту ответственность, которую взяли на себя перед нашими болельщиками. Мы понимаем, что можем во второй раз в истории выйти в финал Евро. Мы хотим продержаться на этом турнире до конца - одно это позволяет ребятам со всей ответственностью отнестись к завтрашней игре", - отметил 43-летний специалист.

Полуфинальный поединок между сборными Португалии и Испании пройдет в Донецке в среду и начнется в 22.45 мск.