Судьи на Евро не реагировали на грубость в адрес украинцев - Блохин

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Судьи матча между сборными Англии и Украины на групповом этапе чемпионата Европы по футболу не замечали грубых действий в адрес украинских футболистов, считает главный тренер "желто-синих" Олег Блохин.

В заключительном матче групповой стадии домашнего для себя турнира сборная Украины, которой для выхода из группы требовалась только победа, уступила подопечным Роя Ходжсона с минимальным счетом 0:1 и завершила свое выступление на турнире.

"С нами проводил беседу Пьерлуиджи Коллина (глава судейского комитета УЕФА), предупреждали, что (за грубость) будут давать карточки. Мы карточек не получали. При этом я видел, как (Энди) Кэрролл играл локтем, (Джон) Терри сзади бил сзади по ногам. Карточек за этим не последовало. В этом смысле я господина Коллину не понял, - сказал Блохин на встрече с журналистами в Киеве. - Судейство должно быть одинаковым для всех".

До встречи с англичанами украинцы одержали победу над шведами (2:1) и проиграли французам (0:2), заняв третье место в группе D.

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