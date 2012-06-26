Блохин считает, что у сборной Украины нет перспективных нападающих

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Артем Кузнецов. Национальная сборная Украины по футболу столкнулась с серьезной проблемой нехватки игроков атакующего плана, которые бы сумели достойно заменить уходящее поколение нападающих уровня Андрея Шевченко, заявил главный тренер "желто-синих" Олег Блохин.

Обладатель "Золотого мяча" 35-летний Шевченко и его партнер по сборной Украины Андрей Воронин (32 года) объявили о завершении карьеры в национальной команде, после того как украинцы не смогли выйти в плей-офф Евро-2012.

"Надо задуматься о том, как играть в атакующий футбол, хотя нападающих у нас как таковых нет на подходе. А играть в такой футбол как Испания, без нападающих, мы не готовы", - сказал Блохин на встрече с журналистами.

Тренер сборной Украины, в первый раз возглавлявший украинскую национальную команду в период с 2003 по 2007 годы и вернувшийся в сборную в 2011, заявил, что отсутствие талантливых нападающих на Украине - "не его проблема". "Воспитывать новых нападающих - это работа клубов", - считает он. "Не скоро появится второй Шевченко, - предрек Блохин. - Надо исправлять ситуацию не мне, надо исправлять ситуацию в клубах. Перед чемпионатом Европы все удивились, что я взял Шевченко, который пропустил три месяца и не имел постоянной практики. И для всех стало большой неожиданностью, что он вообще вышел в старте на матч со шведами. Но как показала практика, старый конь борозды не портит".

Специалист заметил, что "такого (голевого) чутья, какое есть у Шевченко, у молодых нападающих нет". "Оно было у меня, Игоря Беланова, сейчас у (Лионеля) Месси, (Криштиану) Роналду", - пояснил лучший футболист Европы 1975 года.

Сборная Украины завершила выступление на домашнем чемпионате Европы по итогам группового этапа, в котором ей противостояли команды Швеции, Англии и Франции. После победы в первой встрече над скандинавами, команда Блохина потерпела два поражения. Оба гола, забитых украинцами на турнире, провел Шевченко в игре со шведами.